Мінкультури підтвердило каналам "Ми-Україна", "5 канал", "1+1", "Прямий", "Інтер", ICTV, "Новий канал", СТБ, а також УП і NV статус критично важливих

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтвердило телеканалам "Ми-Україна", "5 канал", "1+1", "Прямий", "Інтер", ICTV, "Новий канал", "СТБ", а також "Українська правда" і New Voice статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з січневими і лютневими наказами Мінкультури, встановлено, що ТОВ "Ми-Україна", ТОВ "ТРК "НБМ" ("5 канал"), ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України", ТОВ "ТРК "Студія 1+1" (телеканал "1+1"), ТОВ "УНІАН ТБ", ТОВ "Телеканал "Прямий", ПрАТ "Телеканал "Інтер", ТОВ "ВД "Медіа-ДК" (New Voice), ТОВ "МК ТРК" (ICTV), ТОВ "Новий канал", ТОВ "Телеканал СТБ", ТОВ "УП медіа плюс" ("Українська правда") відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і їм підтверджено такий статус.

Також статус підтверджено: Національній спілці журналістів України (НСЖУ), УК "ТР "ЮТАР", КП Кам'янської міської ради "Міська інформаційна служба", ТОВ "Хмарочос медіа", ТОВ "Старлайт рентал", ТОВ "СЛМ онлайн медіа", ТОВ "СЛМ новина", ТОВ "Старлайт медіа", ТОВ "Старлайт продакшн", ТОВ "Старлайт діджитал", ТОВ "ВІАНЕТ ІСТЕРН ЮРОП", ТОВ "ОПР", ТОВ "Телерадіокомпанія "ГОК", "1+1 продакшин", ТОВ "Граві-кіно", Телерадіокомпанії "Стерх", ТОВ "Телестудія "Служба інформації", ТОВ "Національні інформаційні системи", ТОВ "ТРК "Радіо-ЕРА", КП "МТМ", ТОВ "ТРК "Радіо кохання", ТОВ "Голдберрі", КП "ДМСТ".

Крім того, статус критично важливого в особливий період надано: ТОВ "Українське ТБ", ТОВ "Вінж медіа", ТОВ "Вінж 1+1", ТОВ "Вінж 4" і ТОВ "Діджиталс солюшнс".

Як повідомлялося, наприкінці листопада уряд опублікував постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія", що передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з документом, підприємства тепер повинні будуть мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, і їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

7 лютого Міністерство культури і стратегічних комунікацій України затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах культури та інформації.