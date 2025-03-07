Мінкультури підтвердило УКФ, "ТЕТ", "2+2", "Київстар ТБ" і Viasat статус критично важливих

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтвердило Українському культурному фонду (УКФ), телеканалам "ТЕТ", "2+2", "Київстар ТБ" і Viasat статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказами Мінкультури за 28 лютого – 6 березня, встановлено, що Український культурний фонд, ПрАТ "ТК "ТЕТ" (телеканал "ТЕТ"), ТОВ "Рєал Істейт-ТВ" (телеканал "2+2"), ТОВ "ПЛЮС ТБ" ("Київстар ТБ"), ТОВ "Віжн ТБ" (Viasat), ТОВ "Віжн технології", ТОВ "1+1 Інтернет", ТОВ "Клевер ЮА" і ПП "ТРК "ПіТіВі" ("Полтавське телебачення") відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і їм підтверджено такий статус.

Серед іншого статус підтверджено: Івано-Франківському національному академічному драматичному театру імені Івана Франка", Національному академічному драматичному театру імені Лесі Українки, Львівській національній музичній академії імені М.В. Лисенка, Харківському національному університет мистецтв імені І.П. Котляревського, Львівській національній академії мистецтв, Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової, Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Харківській державній академії дизайну і мистецтв, Одеському державному музичному ліцею імені професора П.С. Столярського, Львівському державному музичному ліцею імені Соломії Крушельницької, Харківському державному музичному ліцею, Київському державному фаховому хореографічному коледжу імені Тетяни Таякіної і Київському державному художньому ліцею імені Т.Г. Шевченка.

Національному заслуженому академічному українському народному хору імені Г. Г. Верьовки, Національному заслуженому академічному симфонічному оркестру України, Івано-Франківському національному академічному Гуцульському ансамблю пісні і танцю "Гуцулія", Національному центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса і Національному камерному ансамблю "Київські солісти".

Крім того, статус підтверджено: Державному підприємству "Львівський державний цирк", ДП "Криворізький державний цирк" і ДП "Пересувний цирк України",

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2024 року уряд опублікував постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія". Документ передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають на сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з ним, підприємства тепер повинні мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

Мінкультури 7 лютого цього року затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах культури та інформації.

Раніше Мінкультури підтвердило статус критично важливих: "Ми-Україна", "5 канал", "1+1", "Прямий", "Інтер", ICTV, "Новий канал", СТБ, УП, NV, "Хмарочос медіа", "Радіо кохання", "Кінокіт", "Зеонбуд", "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт" та декільком десяткам іншим підприємств і організацій, а також понад понад 45 театрам, операм, циркам, ансамблям, капелам, оркестрам, заповідникам, музеям, заповідникам і профільним навчальним закладам.