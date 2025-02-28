Мінкультури підтвердило "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт" та 14 музеям і заповідникам статус критично важливих

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтвердило "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт" та 14 музеям і заповідникам статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказами Мінкультури за 26-27 лютого, встановлено, що ТОВ "Продакшн "Світ навиворіт", ТОВ "Офіс міжнародного мовлення в Україні (провайдер для Sky News Велика Британія)", Українське національне інформаційне агентствр "Укрінформ", газета "Урядовий кур’єр", ТОВ "ТРК "Корисне ТБ" (телеканал "Світло") і ТОВ "Офіс польського телеканалу "Белсат ТБ" в Україні" відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і їм підтверджено такий статус.

Серед іншого статус підстверджено: ТОВ "Контент трейдинг" (Тріолан), ТОВ "Патріот рентал сарвіс" (PATRIOT Rental - оренда професійного кінообладнання для зйомок), ТОВ "Радіо Україна" і ТОВ "Мюзікрадіо".

Крім того, статус підтверджено: Національному музею Голодомору-геноциду, Національному музею "Київська картинна галерея", Національному музею "Чорнобиль, Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, Національному художньому музею, Львівській національній галереї мистецтв ім. Б.Г.Возницького, Національному музею Тараса Шевченка і Національному музею історії України у Другій світовій війні.

Статус критично важливого в особливий період також підтверджено: Державному історико-архітектурному заповіднику у місті Бережани, Національному історико-культурному заповіднику "Гетьманська столиця", Державному історико-архітектурному заповіднику "Хотинська фортеця", Національному заповіднику "Замки Тернопілля", Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав" і Національному історико-архітектурному заповіднику "Чернігів стародавній".

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2024 року уряд опублікував постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія". Документ передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають на сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з ним, підприємства тепер повинні мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

Мінкультури 7 лютого цього року затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах культури та інформації.

Раніше Мінкультури підтвердило каналам статус критично важливих: "Ми-Україна", "5 канал", "1+1", "Прямий", "Інтер", ICTV, "Новий канал", СТБ, УП, NV, "Хмарочос медіа", "Радіо кохання", "Кінокіт", "Зеонбуд" та декільком десяткам іншим підприємств і організацій, а також понад 30 театрам, операм, циркам, ансамблям, капелам, оркестрам, заповідникам і профільним учбовим закладам.