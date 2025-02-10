Мовний омбудсмен: кількість виключно україномовних телеканалів зросла більш, ніж удвічі в 2024р

В 2024 році кількість телеканалів, які транслюють виключно українськомовний продукт, зросла з 19% до 44,4%, порівняно з 2023 роком, повідомляє Уповноважений із захисту державної мови.

"За результатами огляду загальнонаціонального телевізійного мовлення у грудні 2024 року зафіксовано суттєве зростання частки україномовного контенту. Порівняно з 2023 роком, кількість телеканалів, які транслюють виключно українськомовний продукт, зросла більш, ніж удвічі - з 19% до 44,4%", - йдеться у повідомлені мовного омбудсмена.

Відзначається, що огляд охопив 36 загальнонаціональних телеканалів, що здійснюють ефірне мовлення.

Так, основними факторами українізації телепростору стало набуття чинності нового закону "Про медіа", який встановив вищу квоту на використання державної мови в теле- і радіомовленні - не менше 90% ефірного часу з 1 січня 2024 року.

Крім того, серед інших позитивних тенденцій відзначається: повна відсутність реклами недержавною мовою; дотримання вимог мовного законодавства представниками органів влади та місцевого самоврядування в прямому ефірі; значне збільшення кількості озвучених українською мовою програм, які раніше транслювалися російською; трансляція всіх художніх фільмів виключно державною мовою.

"Водночас інформаційний простір все ще залишається частково двомовним. Російська мова присутня в новинних сюжетах з коментарями свідків подій, документальних проєктах про війну, в яких військові та волонтери дають інтерв'ю, а також у програмах, спрямованих на розвінчування російської пропаганди тощо", - додали в омбудмсена.

Водночас, повідомляється, що моніторинг виявив і неприємні тенденції, зокрема, на новозареєстрованому телеканалі "СВІТЛО" зафіксовано трансляцію програм виключно російською мовою без озвучення чи субтитрування українською: "Реальний секс" з Юлією Гайворонською та "BeHappy з Мариною Романенко".

Також виявлено випадки трансляції програм з російськомовними коментарями без перекладу чи субтитрів українською на каналах: "Квартал TV" (програма "Бункер"); "С-Можливо все!" (програма "У пошуках істини. Щит Ахілла"); "Новий канал" (програма "Знають навіть діти"); "НТН" (програми "Правда життя"); "МИ-УКРАЇНА+" (програма "Прокидайся").

"Телеканал ICTV, який створює контент для інформаційного марафону "Єдині новини #UАразом" спільно з "Вікна.СТБ", на відміну від інших учасників марафону, подає інформацію російською мовою без озвучування та субтитрування українською, що призводить до поширення російської мови іншими учасниками марафону", - йдеться в повідомлені.