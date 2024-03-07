Держспецзв'язку заблокує мовлення РФ на прикордонних територіях

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) України заблокує мовлення теле- і радіоканалів РФ на прикордонних територіях. На ці цілі уряд виділив 152 млн грн із резервного фонду держбюджету.

"Кабінет Міністрів 5 березня 2024 року виділив Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України 152 млн грн із резервного фонду державного бюджету на розбудову системи блокування трансляції програм ворожих теле- і радіоканалів на прикордонних територіях", - ідеться в повідомленні пресслужби Держспецзв'язку в четвер.

Зазначається, що система діятиме в дев'яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.

"Реалізація проєкту надасть можливість витіснити "рускій мір" з інформаційного простору України. Вплив російської пропаганди на українське населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки України зросте", - наголосили в Держспецзв'язку.

Розпорядження уряду №193-р від 5 березня "Про виділення коштів із резервного фонду держбюджету" допоможе виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави", ідеться в повідомленні.

Одним із завдань рішення РНБО є забезпечення сталого функціонування об'єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійної трансляції телевізійних каналів у мультиплексах МХ-1, -2, -3, -5.