Телеком

11:19 19.03.2024

Мовний омбудсмен просить Warner Bros. Discovery створити україномовну аудіодоріжку для програм своїх телеканалів в Україні

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Мовний омбудсмен просить Warner Bros. Discovery створити україномовну аудіодоріжку для програм своїх телеканалів в Україні

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Warner Bros. Discovery з проханням створити україномовну аудіодоріжку для програм телеканалів Discovery Channel, CNN, Eurosport, Animal Planet, Science Channel, які транслюються в Україні.

"Забезпечення доступності інформації державною мовою - необхідний крок в утвердженні її статусу, зміцненні єдності України в умовах російської збройної агресії, підтримці культурного розвитку українського суспільства. Ми впевнені, що запровадження української мови на зазначених каналах сприятиме не лише забезпеченню прав громадян України на доступ до інформації рідною мовою, а й розширенню аудиторії, підвищенню рейтингів ваших каналів та додасть їм конкурентних переваг на українському ринку", - ідеться в листі Креміня на адресу президента компанії Девіда Заслава.

Уповноважений також звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо необхідності ініціювати переговори з провідними іноземними медіакомпаніями про можливість створення україномовного звукового ряду для телевізійних програм відповідних міжнародних мовників.

Теги: #омбудсмен #мова #телеканали

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