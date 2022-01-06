Температура у Києві в січні встановила четвертий рекорд, кліматична норма відповідає погоді початку квітня

У Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +6,5°С, що перевищує рекордне значення температури у цей день 1961 року, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 5 січня в Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +6,5°С, що на 0,7°С вище за рекордне значення температури цього дня 1961 року. Кліматичну норму перевищено на 9,1°С, що відповідає погоді початку квітня", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що максимальна температура у столиці піднялася до +10,7°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 2,3°С.

"У січні цього року це вже четвертий рекорд!" - додали в обсерваторії.