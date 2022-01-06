Пашинян заявив, що ухвалив рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану для стабілізації обстановки

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у зв'язку зі зверненням президента Казахстану ухвалив рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до республіки з метою стабілізації та нормалізації ситуації.

"У зв'язку зі зверненням президента Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликаної, зокрема, втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку схвалила рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ у Республіку Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні", - написав Пашинян у Facebook.

Пашинян наразі є головою Ради колективної безпеки ОДКБ.