Події

07:19 06.01.2022

Пашинян заявив, що ухвалив рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану для стабілізації обстановки

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Пашинян заявив, що ухвалив рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану для стабілізації обстановки

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у зв'язку зі зверненням президента Казахстану ухвалив рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до республіки з метою стабілізації та нормалізації ситуації.

"У зв'язку зі зверненням президента Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликаної, зокрема, втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку схвалила рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ у Республіку Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні", - написав Пашинян у Facebook.

Пашинян наразі є головою Ради колективної безпеки ОДКБ.

 

 

Теги: #одкб #вірменія #сила #казахстан
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