Інтерфакс-Україна
Події
03:34 24.09.2025

Президент Латвії: НАТО має продемонструвати силу у відповідь на провокації РФ

1 хв читати

Президент Латвії Едгарс Рінкевич заявив, що НАТО має бути готовим відповісти на дії Росії силою, щоб запобігти майбутнім вторгненням у повітряний простір.

"Якщо російські літаки продовжуватимуть літати, продовжуватимуть порушувати наш повітряний простір, повітряний простір НАТО, єдиний спосіб зупинити їх – це демонстрація сили", – сказав Рінкевич в інтерв'ю Bloomberg Television у вівторок.

Він сказав, що на тлі попередніх російських провокацій місія з охорони повітряного простору над Балтійським морем "стане повноцінною місією з протиповітряної оборони".

"Я вважаю, що правила застосування зброї також потрібно вдосконалити таким чином, щоб у разі продовження дій Росії відкриття вогню стало альтернативою", – додав латвійський президент.

Рінкевичс сказав, що Володимир Путін повинен "вчитися на історії".

"Бо перетинаючи межу в якийсь момент ти втрачаєш усе… Повідомлення, які ми чуємо від союзників по НАТО, від президента Трампа, від президента Ердогана, від інших лідерів альянсу, є дуже чіткими, тому навіть не намагайтеся", – додав він.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-23/latvian-president-says-show-of-force-is-only-way-to-stop-russia

Теги: #нато #латвія #сила

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:25 23.09.2025
НАТО не збиватиме російські літаки, заявив Рубіо

НАТО не збиватиме російські літаки, заявив Рубіо

20:53 23.09.2025
Трамп: Країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їх повітряний простір

Трамп: Країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їх повітряний простір

13:55 23.09.2025
НАТО у зв’язку у порушенням повітряного простору Естонії російськими МІГами: реакція альянсу і надалі буде рішучою

НАТО у зв’язку у порушенням повітряного простору Естонії російськими МІГами: реакція альянсу і надалі буде рішучою

19:00 21.09.2025
НАТО знову підняло винищувачі Eurofighter через російський літак-розвідник над Балтійським морем - ЗМІ

НАТО знову підняло винищувачі Eurofighter через російський літак-розвідник над Балтійським морем - ЗМІ

22:19 18.09.2025
У Латвії на пляжі було виявлено уламок російського дрона "Гербер"

У Латвії на пляжі було виявлено уламок російського дрона "Гербер"

19:04 09.09.2025
Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

11:05 24.08.2025
Шмигаль та Спрудс обговорили плани оборонної співпраці та потреби української армії

Шмигаль та Спрудс обговорили плани оборонної співпраці та потреби української армії

10:22 19.08.2025
Масштабні навчання за участю військовослужбовців НАТО пройдуть у вересні в Латвії

Масштабні навчання за участю військовослужбовців НАТО пройдуть у вересні в Латвії

09:08 15.08.2025
ГУР МО отримало партію військового обладнання, зібрану коштом латвійського народу

ГУР МО отримало партію військового обладнання, зібрану коштом латвійського народу

17:14 14.08.2025
Латвія підтримує неможливість розділення України та Молдови у процесі вступу до ЄС

Латвія підтримує неможливість розділення України та Молдови у процесі вступу до ЄС

ВАЖЛИВЕ

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

ОСТАННЄ

Атака ворожих БпЛА спровокувала пожежу в Чугуєві, без постраждалих

Трамп: війна в Україні швидко не завершиться

Росіяни скинули два ФАБ на Запоріжжя - Федоров

Трамп і Макрон обговорили війну в Україні, підтримку Києва та роль міжнародної допомоги

Сибіга подякував Ірландії за додаткові 35 млн євро допомоги для підтримки людей в Україні

Зеленський і Бербок обговорили пріоритети України та ініціативу щодо засудження викрадення й депортації дітей

Рубіо: якщо не буде шляху до миру в Україні в короткостроковій перспективі, США вживатимуть необхідних заходів як ціну за агресію

Рубіо: США залишаються відданими мирному врегулюванню в Україні, але у випадку відсутності інтересу до цього - зважують і інші варіанти

Зеленський обговорив із принцом Ліхтенштейну продовження гуманітарної допомоги Україні та загрози з боку РФ

Генсек ООН: 14 тис. цивільних загинули в Україні, в останні місяці зросла кількість жертв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА