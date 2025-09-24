Президент Латвії: НАТО має продемонструвати силу у відповідь на провокації РФ

Президент Латвії Едгарс Рінкевич заявив, що НАТО має бути готовим відповісти на дії Росії силою, щоб запобігти майбутнім вторгненням у повітряний простір.

"Якщо російські літаки продовжуватимуть літати, продовжуватимуть порушувати наш повітряний простір, повітряний простір НАТО, єдиний спосіб зупинити їх – це демонстрація сили", – сказав Рінкевич в інтерв'ю Bloomberg Television у вівторок.

Він сказав, що на тлі попередніх російських провокацій місія з охорони повітряного простору над Балтійським морем "стане повноцінною місією з протиповітряної оборони".

"Я вважаю, що правила застосування зброї також потрібно вдосконалити таким чином, щоб у разі продовження дій Росії відкриття вогню стало альтернативою", – додав латвійський президент.

Рінкевичс сказав, що Володимир Путін повинен "вчитися на історії".

"Бо перетинаючи межу в якийсь момент ти втрачаєш усе… Повідомлення, які ми чуємо від союзників по НАТО, від президента Трампа, від президента Ердогана, від інших лідерів альянсу, є дуже чіткими, тому навіть не намагайтеся", – додав він.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-23/latvian-president-says-show-of-force-is-only-way-to-stop-russia