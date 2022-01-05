Домовленості США та РФ щодо безпеки в Європі неможливі без участі європейців

Будь-які домовленості США та Росії щодо безпеки в Європі мають досягатися лише за участю європейців, заявила в середу глава МЗС ФРН Анналена Бербок.

"Не може бути домовленостей без Європи", - сказала вона на прес-конференції у Вашингтоні за підсумками переговорів із головою Держдепу Ентоні Блінкеном.

Сам Блінкен зазначив, що США погоджуються з такою позицією.

Говорячи про спірні питання з РФ, Бербок заявила, що єдиний шлях їх вирішення - це діалог.