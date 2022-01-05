Апеляційний суд повернув до Оболонського справу та скарги Януковича на вирок про держзраду

Київський апеляційний суд повернув кримінальне провадження разом із апеляційною скаргою засудженого екс-президента України Віктора Януковича до Оболонського районного суду міста Києва, повідомляє прес-служба Київського апеляційного суду.

"Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 5 січня 2022 року кримінальне провадження разом з апеляційною скаргою засудженого В.Ф. Януковича на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року повернуто до Оболонського районного суду міста Києва для виконання вимог ч. 3 ст. 400 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні прес-служби, розміщеному у середу на сайті суду.

Так, ч. 3 ст. 400 КПК (наслідки подання апеляційної скарги) передбачає, що якщо апеляційна скарга подана обвинуваченим, щодо якого суд виніс вирок за процедурою спеціального судового провадження, суд поновлює терміни за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності поважних причин і скеровує апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції.

Така постанова апеляційного суду має виключно процесуальний характер, оскільки Верховний Суд підтвердив вирок Оболонського та апеляційного судів у справі про держзраду.

6 грудня 2021 року Верховний Суд залишив у силі вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича – 13 років позбавлення волі.

"Суд постановив вирок Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Апеляційного суду від 2 жовтня 2020 року щодо Януковича Віктора Федоровича залишити без змін, а касаційні скарги... без задоволення", - йдеться в ухвалі суду.

Постанова колегії суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Верховний Суд під час засідання відмовив адвокатам екс-президента у відводі захисників, інтереси Януковича представляв державний адвокат.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що Янукович відкликав своїх захисників від участі в розгляді касацій на вирок суду у справі про держзраду.

"Віктор Янукович сьогодні відкликав своїх адвокатів від участі у процесі у Верховному Суді через неможливість забезпечення його права на захист. В умовах, створених Верховним Судом, ми не можемо забезпечити нашому клієнту повноцінного права на захист. Тому він прийняв рішення відкликати адвокатів Віталія Сердюка, Ігоря Федоренка, Андріану Фозекош, Богдана Біленка, Олександра Горошинського та Олександра Байдика від участі у справі про втрату Криму", - написав Сердюк на своїй сторінці у Facebook.

Адвокат стверджував, що протягом усього процесу захист мав намір організувати участь Януковича у судових засіданнях у порядку міжнародної правової допомоги.

"Отже, через відсутність у нас можливості забезпечити право на захист клієнт відкликає нас від участі у справі про втрату Криму та доручає сконцентруватися на роботі в міжнародних інституціях, зокрема в ЄСПЛ, а також на справах, пов'язаних із подіями на Майдані", - підсумував Сердюк.

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Водночас суд визнав Януковича невинуватим за обвинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Київський апеляційний суд залишив у силі вирок Оболонського райсуду. Янукович та його захист оскаржили у Верховному Суді рішення Київського апеляційного суду.

Крім того, 17 листопада 2021 року в Офісі генпрокурора повідомили про завершення досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича та дев’яти колишніх високопосадовців, які 18-20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі столиці.

"Підозрюваним інкриміновано організацію вчинення з 18 до 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, також організації терористичного акта", - повідомляє Офіс генпрокурора.

У рамках кримінального провадження розслідувано понад тисячу епізодів злочинних дій. Матеріали провадження налічують понад 1500 томів.