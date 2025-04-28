Янукович перебуває в селищі Барвіха Московської області

Колишній президент України Віктор Янукович наразі перебуває в Московській області РФ, повідомив заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офіса генпрокурора України Денис Іванов.

"За нашою інформацією, він знаходиться в Московській області: селище Барвіха Одинцовського району", - сказав він журналістам після оголошення вироку експрезиденту та екззаступнику начальника УДО України Костянтину Кобзарю.

Як повідомив Іванов, Кобзарь проживає у Москві.

Як повідомлялося, що Подільський районний суд м. Києва засудив колишнього президента України Віктора Януковича та екззамтупника начальника УДО України Костянтина Кобзаря до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно.

Януковича визнано винним в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 КК України); Кобзаря - в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України).

У січні 2019 року Януковича засуджено за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України) та призначено 13 років позбавлення волі.