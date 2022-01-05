Події

17:04 05.01.2022

Боррель: Безпека в Європі та безпека в Україні стосується насамперед українців та європейців

1 хв читати
Боррель: Безпека в Європі та безпека в Україні стосується насамперед українців та європейців

Безпека в Європі та безпека в Україні - це те, що насамперед стосується українців та європейців, заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ми бачимо наразі не лише незвичайне нарощування військ уздовж українського кордону, але також було представлено дві угоди, в яких Росія говорить про безпеку в Європі. Але ми більше не живемо за часів Ялти. Розмежування сфер впливу - це вже не питання 2021-2022 рр. Безпека в Європі та безпека в Україні, тому що Україна - це частина Європи, - це те, що насамперед стосується українців та європейців", - сказав Боррель ЗМІ у Луганській області у середу.

За його словами, він перебуває в Україні насамперед, щоб ще раз наголосити на повній підтримці ЄС незалежності, суверенітету, територіальній цілісності України, а також щоб разом працювати над деескалацією конфлікту.

Теги: #європа #боррель #безпека
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:27 05.01.2022
США можуть перебазувати до Європи своїх військовослужбовців у разі потреби

США можуть перебазувати до Європи своїх військовослужбовців у разі потреби

07:24 05.01.2022
Боррель прибув до України, аби підтримати територіальну цілісність країни

Боррель прибув до України, аби підтримати територіальну цілісність країни

18:31 04.01.2022
Глава європейської дипломатії Боррель перед візитом в Україну зателефонував генсекові НАТО Столтенбергу

Глава європейської дипломатії Боррель перед візитом в Україну зателефонував генсекові НАТО Столтенбергу

12:35 04.01.2022
Газ у Європі знову вищий за $1000/тис. куб. м після завершення свят та відлиги

Газ у Європі знову вищий за $1000/тис. куб. м після завершення свят та відлиги

06:57 04.01.2022
Блінкен обговорив із колегами з "Бухарестської дев'ятки" ситуацію навколо України

Блінкен обговорив із колегами з "Бухарестської дев'ятки" ситуацію навколо України

15:33 03.01.2022
Глава європейської дипломатії відвідає Україну з 4 по 6 січня

Глава європейської дипломатії відвідає Україну з 4 по 6 січня

12:40 03.01.2022
Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, - Зеленський

Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, - Зеленський

21:13 31.12.2021
Зеленський у неділю обговорить із Байденом питання безпеки

Зеленський у неділю обговорить із Байденом питання безпеки

07:21 30.12.2021
Блінкен обговорив із колегами з Європи важливість координації для запобігання подальшій агресії РФ проти України

Блінкен обговорив із колегами з Європи важливість координації для запобігання подальшій агресії РФ проти України

07:28 29.12.2021
Зеленський затвердив нову Стратегію інформаційної безпеки України

Зеленський затвердив нову Стратегію інформаційної безпеки України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Казахстані припинили мовлення деякі телеканали

У Нур-Султані та Алмати відключили інтернет і телефонний зв'язок

Горить будівля адміністрації Алмати

Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО 10 січня

Посольство України закликало українців утриматися від поїздок до Казахстану у зв'язку з упровадженням надзвичайного стану

ОСТАННЄ

Кулеба закликав українців у Казахстані уникати акцій протесту

Прокуратура через суд заблокувала всі рахунки "ArcelorMittal Кривий Ріг" через спір щодо рентних платежів за видобуток залізняку

"Євросолідарність" вимагає виплатити заборгованість та підвищити зарплату співробітникам Нацполіції

Протестувальники в Казахстані намагаються знести один із пам'ятників Назарбаєву - ЗМІ

Україна та Індія мають значний потенціал військово-технічної співпраці – Данілов

МЗС України розширило рекомендації для громадян, які перебувають у Казахстані

У Казахстані припинили мовлення деякі телеканали

У Нур-Султані та Алмати відключили інтернет і телефонний зв'язок

Казахстанські сайти недоступні за кордоном, жителі республіки повідомляють про проблеми зі зв'язком

Президент Польщі заразився COVID-19

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА