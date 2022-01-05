Боррель: Безпека в Європі та безпека в Україні стосується насамперед українців та європейців

Безпека в Європі та безпека в Україні - це те, що насамперед стосується українців та європейців, заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ми бачимо наразі не лише незвичайне нарощування військ уздовж українського кордону, але також було представлено дві угоди, в яких Росія говорить про безпеку в Європі. Але ми більше не живемо за часів Ялти. Розмежування сфер впливу - це вже не питання 2021-2022 рр. Безпека в Європі та безпека в Україні, тому що Україна - це частина Європи, - це те, що насамперед стосується українців та європейців", - сказав Боррель ЗМІ у Луганській області у середу.

За його словами, він перебуває в Україні насамперед, щоб ще раз наголосити на повній підтримці ЄС незалежності, суверенітету, територіальній цілісності України, а також щоб разом працювати над деескалацією конфлікту.