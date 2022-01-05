У Казахстані припинили мовлення деякі телеканали

Казахстанці повідомляють, що низка телеканалів у республіці припинила своє мовлення. Зокрема, недоступні нині такі телеканали, як КТК та Перший канал Євразія.

Продовжують своє мовлення державний телеканал "Хабар 24" та "31 канал".

Раніше в середу повідомлялося, що в Нур-Султані та Алма-Аті відключили інтернет та телефонний зв'язок.

Казахстанські сайти, в тому числі деякі ЗМІ, недоступні за кордоном, жителі республіки повідомляють про проблеми зі зв'язком. Спостерігаються проблеми з доступом на сайт www.interfax.kz.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв упровадив у столиці країни Нур-Султані, місті республіканського значення Алмати, а також у Мангістауській та Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.

Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку.