В Україні розпочалася реєстрація на пробне ЗНО - Міносвіти

Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні розпочнеться в середу, 5 січня 2022 року, і триватиме до 22 січня, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

"Кожен охочий зможе зареєструватися на сайті відповідного регіонального центру оцінки якості освіти. ... Вартість пробного ЗНО різниться за регіонами й коливається в межах від 213 до 309 грн. Різниця пов’язана з особливостями організації тестувань, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у різних регіонах, прогнозованою кількістю тестувань тощо", - зазначається в повідомленні.

Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО буде створено інформаційні сторінки, на яких до 10 березня буде розміщено інформацію про час і місце проходження пробного ЗНО, а потім - результати тестування.

Пробне ЗНО з української мови, а також української мови та літератури відбудеться 19 березня, з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов – 26 березня.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учаснику потрібно буде внести свої відповіді в спеціальний сервіс "Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання" у такі терміни: 19-21 березня – з української мови, української мови та літератури; 26-28 березня – з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Результати тестування з української мови, української мови та літератури будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 25 березня, з інших предметів – 1 квітня.

У Міносвіти нагадали, що реєстрація на пробне ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Результати пробного ЗНО не будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію і не будуть використані для участі в конкурсному відборі під час вступу до закладів вищої освіти.