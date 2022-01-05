Події

08:28 05.01.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 295,2 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 295,2 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок середи досягла 295 млн 222 тис. 31, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 457 тис. 484 особи.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де загалом виявили 57 млн 48 тис. 800 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків становила 830 тис. 71.

Друге місце за кількістю тих, хто заразився, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 35 млн 18 тис. 358, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 482 тис. 551.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де коронавірусом заразилися 22 млн. 328 тис. 252 особи. З них померло 619 тис. 654.

Портал Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, повідомив, що коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок середи 702,3. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 550 осіб, Індії – 345, Бразилії – 2 тис. 883.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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