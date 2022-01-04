Президент Казахстану звернувся до демонстрантів: Влада не впаде, але потрібний не конфлікт, а взаємна довіра та діалог

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив із відеозверненням до демонстрантів.

"Дорогі співвітчизники, знову звертаюся до вас (із закликом - ІФ) виявити розсудливість і не піддаватися на провокації зсередини та ззовні, ейфорії мітингівщини та вседозволеності", - сказав Токаєв у зверненні.

"Заклики атакувати службові приміщення цивільних і військових відомств є абсолютно незаконними. Це злочин, за яким може бути покарання. Влада не впаде, але нам потрібен не конфлікт, а взаємна довіра та діалог", - зазначив він.

Як повідомлялося, протести проти підвищення цін на газ, що почалися минулої неділі на заході Казахстану, охопили весь Казахстан. Наразі мітинги, масові ходи відбуваються у всіх великих містах країни, поліція проводить затримання.

Після заяв урядової комісії про виконання вимог протестувальників щодо зниження ціни на газ демонстранти не розходяться. В Актау мітингувальники вимагають діалогу з президентом країни, в інших містах звучать вимоги щодо покращення добробуту народу, про відставку уряду тощо.

В Алмати, деяких районах Нур-Султана блокують інтернет, не працюють месенджери Whats App і Telegram.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав протестувальників у Казахстані не наслідувати заклики деструктивних осіб, зацікавлених у підриві стабільності держави.

5 січня президент планує провести нараду з питань соціально-економічної ситуації у країні.