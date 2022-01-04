Події

21:19 04.01.2022

Президент Казахстану звернувся до демонстрантів: Влада не впаде, але потрібний не конфлікт, а взаємна довіра та діалог

1 хв читати
Президент Казахстану звернувся до демонстрантів: Влада не впаде, але потрібний не конфлікт, а взаємна довіра та діалог

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив із відеозверненням до демонстрантів.

"Дорогі співвітчизники, знову звертаюся до вас (із закликом - ІФ) виявити розсудливість і не піддаватися на провокації зсередини та ззовні, ейфорії мітингівщини та вседозволеності", - сказав Токаєв у зверненні.

"Заклики атакувати службові приміщення цивільних і військових відомств є абсолютно незаконними. Це злочин, за яким може бути покарання. Влада не впаде, але нам потрібен не конфлікт, а взаємна довіра та діалог", - зазначив він.

Як повідомлялося, протести проти підвищення цін на газ, що почалися минулої неділі на заході Казахстану, охопили весь Казахстан. Наразі мітинги, масові ходи відбуваються у всіх великих містах країни, поліція проводить затримання.

Після заяв урядової комісії про виконання вимог протестувальників щодо зниження ціни на газ демонстранти не розходяться. В Актау мітингувальники вимагають діалогу з президентом країни, в інших містах звучать вимоги щодо покращення добробуту народу, про відставку уряду тощо.

В Алмати, деяких районах Нур-Султана блокують інтернет, не працюють месенджери Whats App і Telegram.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав протестувальників у Казахстані не наслідувати заклики деструктивних осіб, зацікавлених у підриві стабільності держави.

5 січня президент планує провести нараду з питань соціально-економічної ситуації у країні.

 

 

Теги: #демонстранти #токаєв #звернення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:57 03.12.2021
Громадські організації просять ветувати закон "Про критичну інфраструктуру"

Громадські організації просять ветувати закон "Про критичну інфраструктуру"

20:22 30.11.2021
Монастирський звернувся до учасників акцій 1 грудня: Правоохоронці роблять усе, щоб не допустити провокацій

Монастирський звернувся до учасників акцій 1 грудня: Правоохоронці роблять усе, щоб не допустити провокацій

07:39 19.11.2021
Відкрите звернення осіб з інвалідністю по зору – членів Українського товариства сліпих (УТОС)

Відкрите звернення осіб з інвалідністю по зору – членів Українського товариства сліпих (УТОС)

16:01 18.11.2021
Київрада звернулася до президента та Ради з приводу неприпустимості ухвалення закону про столицю в чинній редакції

Київрада звернулася до президента та Ради з приводу неприпустимості ухвалення закону про столицю в чинній редакції

07:13 10.11.2021
Протягом дня роботи чат-бота DrugHunters надійшло 52 звернення від громадян

Протягом дня роботи чат-бота DrugHunters надійшло 52 звернення від громадян

14:30 04.11.2021
Мати Саакашвілі звернулася до Зеленського: Ми в безвиході, треба якимось чином організувати переправлення Міхеіла в Україну

Мати Саакашвілі звернулася до Зеленського: Ми в безвиході, треба якимось чином організувати переправлення Міхеіла в Україну

15:32 13.10.2021
Колишні політв'язні Кремля звертаються до керівництва України та міжнародних інстанцій з проханням вжити заходів щодо припинення катувань у в'язницях РФ

Колишні політв'язні Кремля звертаються до керівництва України та міжнародних інстанцій з проханням вжити заходів щодо припинення катувань у в'язницях РФ

11:22 09.10.2021
Саакашвілі вважає себе бранцем влади Грузії

Саакашвілі вважає себе бранцем влади Грузії

20:16 01.10.2021
Телеканали Грузії показали Саакашвілі в наручниках, перед арештом він заявив, що боровся до кінця

Телеканали Грузії показали Саакашвілі в наручниках, перед арештом він заявив, що боровся до кінця

20:37 15.09.2021
Заява Центру щодо блокування судової реформи

Заява Центру щодо блокування судової реформи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДБР спростувало інформацію про відкликання із суду клопотання про арешт Порошенка

На півночі Львівської області знайшли нові артефакти часів Римської імперії

Порушень режиму "тиші" на Донбасі від початку доби не було - штаб ООС

На Закарпатті викрили підпільну друкарню, де фальсифікували міжнародні свідоцтва про вакцинацію - СБУ

Уродженку Донецька, командувачку артилерійського дивізіону т.зв. "ДНР", засудили до 12 років в'язниці за тероризм

ОСТАННЄ

Рада Росія-НАТО 12 січня обговорить європейську безпеку, ситуацію навколо України

ДБР спростувало інформацію про відкликання із суду клопотання про арешт Порошенка

Режисера Лавченчука затримали в Італії не за "червоною картою" Інтерполу, а через циркуляр

Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини можуть відвідати Україну зі спільним візитом у лютому

Суд Праги заочно засудив чеха, який воював проти України на Донбасі – ЗМІ

В Івано-Франківській області на хабарі за відчуження землі впіймали керівника підрозділу Нацакадемії аграрних наук

Артем Шевченко закінчив держслужбу на посаді директора департаменту комунікацій МВС

На півночі Львівської області знайшли нові артефакти часів Римської імперії

Порушень режиму "тиші" на Донбасі від початку доби не було - штаб ООС

VoxCheck: Бустерна доза в Україні та інші новини зі світу вакцинації, які ви могли пропустити

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА