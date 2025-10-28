Інтерфакс-Україна
10:47 28.10.2025

Президенти Фінляндії та Казахстану заявили про важливість досягнення миру в Україні

За результатами офіційного візиту до Казахстану президента Фінляндії Александра Стубба він та його казахський колега Касым-Жомарт Токаев, оприлюднили спільну заяву, в якій, зокрема, заявили про важливість досягнення миру в Україні.

"Сторони наголосили на важливості якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", - йдеться у документі, опублікованому на сайті президента Фінляндії.

Як повідомлялось, Казахстан розглядає можливість постачання урану для фінських атомних електростанцій, сторони готові перейти до практичних переговорів, заявив голова агентства республіки з атомної енергії Алмасадам Саткалієв.

"Обговорюються можливості постачання казахстанського урану покупцям - атомним станціям Фінляндії. У цьому полягає сенс документів, що підписуються сьогодні з фінськими колегами. (...) Раніше ми пропонували, вони висловлювали серйозну зацікавленість. Цей візит - дуже гарна можливість провести практичні переговори щодо обсягів і можливостей таких постачань", - сказав Саткалієв журналістам у рамках офіційного візиту до Астани президента Фінляндії Александра Стубба.

