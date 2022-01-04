У Києві встановлено новий добовий температурний рекорд

У Києві в понеділок, 3 січня, було зафіксовано новий добовий температурний рекорд, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, 3 січня в Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3° С, що на 0,3° С вище за рекордне значення температури цього дня 1899 року. Кліматична норма перевищена на 7,3° С, що відповідає погоді кінця жовтня", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що максимальна температура в столиці цього дня підвищилася до +8,2° С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1° С.