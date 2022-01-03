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15:01 03.01.2022

Зеленський ініціював створення трьох національних парків і збільшення меж низки природоохоронних об'єктів

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Зеленський ініціював створення трьох національних парків і збільшення меж низки природоохоронних об'єктів

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, які передбачають створення національних природних парків "Пуща Радзівіла", "Куяльницкий" і "Холодний Яр", а також збільшення меж території Карпатського біосферного заповідника, національного природного парку "Меотида", національного природного парку "Вижницький" і ботанічного заповідника загальнодержавного значення "Староманзирський", повідомляє прес-служба глави держави в понеділок.

Так, указом президента №2/2022 передбачено створення на території Черкаської області національного природного парку "Холодний Яр" (Черкаський район), до складу якого передаються в постійне користування 6,8 тис. га земель державної власності.

Згідно з указом №3/2022, на території Березівського та Одеського районів Одеської області створюється національний природний парк "Куяльницький". До його території входять 10,8 тис. га земель державної та комунальної власності.

Указом глави держави №4/2022 передбачено створення на території Сарненського району Рівненської області національного природного парку "Пуща Радзівіла", до складу якого вносяться 24 тис. га земель державної власності.

"Парки перебуватимуть у сфері управління Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України", - повідомляє Офіс президента.

Там уточнюють, що, крім цього, указом №5/2022 змінено межі території Карпатського біосферного заповідника, до складу якого ввійдуть 17,9 тис. га земель, що вилучаються у держпідприємств "Мокрянське лісомисливське господарство", "Брустурянське лісомисливське господарство", "Хустське лісове дослідницьке господарство", "Великобичківське лісомисливське господарство", "Рахівське лісове дослідне господарство".

Указом №6/2022 погоджено включення в територію національного природного парку "Вижницький" 131 га земель державної власності на території Вижницького району Чернівецької області, а в територію ботанічного заповідника загальнодержавного значення "Староманзирський" - 99 га земель державної власності на території Болградського району Одеської області.

Указом №7/2022 до території національного природного парку "Меотида" передбачено внесення 580,2 га земель державної власності, розташованих за межами селища міського типу Ялта, сіл Мелекіне, Урзуф Мангушської селищної територіальної громади Маріупольського району Донецької області.

"Згідно з документами, Кабінет Міністрів має забезпечити внесення в шестимісячний строк положення про створені парки та внести зміни до положення про зазначені природоохоронні об'єкти, межі яких були розширені", - уточнюють в Офісі президента.

Там додають, що уряд також повинен до 2024 року вирішити питання надання земель.

Теги: #указ #парки #створення
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