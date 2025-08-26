Кабмін схвалив включення до реєстру ще 6 індустріальних парків - Свириденко

(розширена, додано текст після 5 абзацу)

Київ. 26 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Кабінет міністрів України схвалив включення до реєстру ще шести індустріальних парків, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Сьогодні уряд схвалив включення до реєстру ще шести індустріальних парків. На 140 га передбачається створення понад 5 тис. робочих місць на майбутніх промислових підприємствах", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у вівторок.

За її словами, другий рік поспіль держава співфінансує розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків, допомагаючи громадам перетворювати порожні або занедбані території на привабливі для виробництва майданчики з електрикою, під'їздними шляхами і іншою інфраструктурою.

"Торік 15 парків отримали 1,2 млрд грн, що дало старт 33 проєктам. Цього року вже підписано перші накази — два парки отримали понад 200 млн грн. Прийом заявок триває до 29 серпня. Зобов'язання отримувачів підтримки передбачають, що на 1 грн державних коштів буде залучено 5–6 грн приватних інвестицій", - додала вона.

Свириденко відзначила, що на кінець 2024 року в індустріальних парках збудовані чи будувались 25 заводів, доступні близько 180 МВт електричної потужності для приєднання підприємств.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, до реєстру включено індустріальні парки: "Зборів", "БІОСЕНС", "ОДЕСА НОВА ПАРК", "ЛЮБЛИНЕЦЬ", "СТАН-ІНВЕСТ" і "ІНТЕГРАЛ".

