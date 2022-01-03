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08:45 03.01.2022

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 290 млн

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Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 290 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок понеділка досягла 290 млн 157 тис. 607, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 443 тис. 753 особи.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю осіб, що заразилися і померли, зберігають США, де загалом виявили 55 млн 114 тис. 57 інфікованих COVID-19. Число летальних випадків становило 826 тис. 60.

Друге місце за кількістю заражених, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 34 млн 922 тис. 882, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 481 тис. 893 особи.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де коронавірусом заразилися 22 млн. 297 тис. 427 осіб. З них померло 619 тис. 401.

Портал Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, повідомив, що коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок понеділка 700,5. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 538 осіб, Індії - 344, Бразилії - 2 тис. 882.

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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