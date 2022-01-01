Події

20:45 01.01.2022

Близько 3,5 тисяч українців у 20 регіонах взяли участь у заходах, присвячених дню народження Бандери

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Близько 3,5 тисяч українців у 20 регіонах взяли участь у заходах, присвячених дню народження Бандери

У заходах з нагоди 113-річчя з дня народження Степана Бандери взяли участь близько 3,5 тисяч українців у 20 регіонах, повідомили у прес-службі Національної поліції України.

Наголошується, що заходи пройшли без порушень.

"Загалом у державі відбулося 56 масових заходів у 20 регіонах. Публічний порядок та безпеку громадян гарантували поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські продовжують нести службу у посиленому режимі та забезпечувати публічний порядок під час святкових заходів.

 

 

Теги: #заходи #бандера
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