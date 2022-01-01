Зеленський призначив Галушкіна командувачем сил тероборони ЗС України

Президент України Володимир Зеленський призначив бойового генерала Юрія Галушкіна командувачем сил територіальної оборони Збройних сил України (ЗСУ), повідомила прес-служба глави держави.

"З 1 січня 2022 р. вводиться в дію Закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що командувачем сил територіальної оборони ЗС України Зеленський призначив бойового генерала Юрія Галушкіна.

У 2001-2002 роках Галушкін був учасником міжнародної миротворчої операції у Косові (Союзна Республіка Югославія).

З 2014 року брав участь у складі сил та засобів, які залучаються до антитерористичної операції (Операції об'єднаних сил) на території Донецької та Луганської областей.

З червня 2014 року до січня 2015 року виконував обов'язки командувача Високомобільними десантними військами, які на той час входили до складу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Як зазначається, що після того, як Високомобільні десантні війська стали окремим родом військ ЗС України, Галушкін був призначений заступником командувача.

З грудня 2019 р. проходив службу на посаді головного інспектора міністерства оборони України, а з середини 2020р. - заступника головного інспектора.

"За особисту мужність та високий професіоналізм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бригадний генерал Юрій Галушкін нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів", - підсумували у прес-службі президента.