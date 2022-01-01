Зеленський привітав українців із новим роком

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з новим 2022 роком.

Говорячи про минулий рік, глава держави відзначив його особливість, пов'язану з 30-ю річницею незалежності, і подякував усім громадянам, причетним до існування суверенної Української держави.

"Я говоритиму не про те, що було зроблено, а про тих, хто це зробив. І не лише цього року. А хто весь час незалежності будує та творить Україну. Наші дивовижні люди та громадяни України! Відважні та відповідальні. Неординарні та небайдужі. Свободолюбні і дуже працелюбні… Мільйони вас, що разом є одним великим "ми". Я можу особисто сказати всім вам, кожному, кожному дякую!", - сказав Зеленський під час новорічного відеозвернення.

Президент окремо відзначив представників різних професій, зокрема лікарів, льотчиків, шахтарів, військовослужбовців, водіїв, вчителів, спортсменів, працівників науки, культури, правоохоронних органів тощо.

Українці, за словами Зеленського, за минулий рік стали "ще більше закоханими в Україну, впевненими у собі та дорослими". "Ми вчимося об'єднуватися. Вчимося об'єднуватися не проти когось, а за себе. Вчимося поважати один одного і самих себе. Тому ми не чекаємо, поки світ вирішить наші проблеми, і хтось поверне нам нашу землю за нас", – сказав він.

Торкаючись тематики "Кримської платформи", глава держави зазначив, що "Україна повернула Крим до світового порядку денного, щоб колись українці змогли сказати: ми повернули Крим до України".

Він також додав, що важливо повернути всіх українських полонених, які незаконно утримуються у зв'язку з конфліктом на Донбасі, у Криму та в Росії.

Як зазначив президент, українські олігархи були "налякані" ухваленим у 2021 році законом, який визначає поняття "олігарх".

"Уперше вони бояться закону. Одного закону. Настільки бояться, що лякають усіх нас", - сказав він, додавши: "Лякали, що ми замерзнемо. Але ціни на газ для наших громадян не виросли. Це і факт. Лякали, що будемо голодними. А ми вперше зібрали понад 100 мільйонів тонн урожаю".

Зеленський наголосив, що "будь-яка армія по той бік кордону Україну не лякає, тому що неабияка українська армія захищає свою державу".

Серед досягнень у військовій сфері він назвав будівництво в країні військових літаків і ракет, спільного з Великою Британією морського флоту, а також дронів і корветів разом із Туреччиною.

Він заявив, що наступного року ветерани війни на Донбасі "забудуть слова "квартирна черга"".

"І фото із побратимами, разом із якими захищали свою землю, повісити у своєму житлі зможуть усі ветерани війни на Донбасі. А одразу за ними – усі наші військові. Вірю, це буде фото з мирного Донецька, Луганська, Криму" – сказав Зеленський.

Президент також відзначив добровольців, з яких "тисячі вже набули статусу учасника бойових дій, при цьому, вперше один із них став Героєм України".

Зеленський нагадав і про те, що зарплата лікарів у новому році зросте вдвічі. Проте, за його словами, "поки не можна сказати те саме про вчителів", назвавши це своїм болем.

Глава держави також додав, що "не всі громадяни хочуть вакцинуватися, що є спільним українським болем".

Своєю метою на 2022 рік він назвав закінчення війни на Донеччині.

"На жаль, ми поки що не закінчили війну на сході нашої держави. І це моя головна ціль. Саме тому я говорю "поки". Тому що наступний рік точно буде кращим!" - заявив він.

Головне, на думку президента, "щоб сусіди приїжджали в гості в Україну з холодцем і пляшкою, а не зі зброєю і без стуку".

"І друзі - щоб вони були справжніми, готовими битися за тебе, - не в твіттері, а поруч. І щоб родичі приїжджали. І щоб приїжджали частіше. З Донбасу, з Криму. Але не в гості, а до себе поверталися додому, адже всі ми – одна сім'я. І Донбас, і Крим", - наголосив він.

"І як тільки ми приберемо лінію розмежування у голові, вона зникне і на карті", - упевнений Зеленський.