Події

21:17 31.12.2021

Уряд США схвалив продовження угоди щодо використання МКС до 2030 року

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Уряд США схвалив продовження угоди щодо використання МКС до 2030 року

Уряд США схвалив продовження угоди щодо використання Міжнародної космічної станції (МКС) до 2030 року, повідомив адміністратор NASA Білл Нельсон.

"Міжнародна космічна станція - це маяк для мирного міжнародного співробітництва у сфері науки, і за 20 років з її допомогою було створено безліч наукових, освітніх, технологічних розробок на користь людства. Я радий, що адміністрація Байдена та Гарріс висловили високий рівень підтримки продовження роботи станції до 2030 року", - заявив Нельсон.

14 вересня керівник пілотованої програми NASA Кеті Лідерс заявила, що США планує використовувати МКС до 2030 року.

 

 

Теги: #сша #космос #угода #росія
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