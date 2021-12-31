Події

18:09 31.12.2021

"Мотор Січ" буде залучено до експериментального проекту аеромедевакуації в Запорізькій області

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"Мотор Січ" буде залучено до експериментального проекту аеромедевакуації в Запорізькій області

Авіакомпанія ПАТ "Мотор Січ" з 1 лютого до 31 грудня 2022 року буде учасником експериментального проекту з аеромедичної евакуації, відповідну пропозицію Міністерства охорони здоров’я уряд України схвалив постановою №1428 від 29 грудня, яку оприлюднено на сайті.

Цим документом проект, спочатку запланований на квітень-грудень 2021 року у Львівській області, а потім ще на травень-грудень 2021 року на Київщині, продовжено на весь 2022 рік.

"Встановити, що приєднання додаткових регіонів до реалізації експериментального проекту… здійснюється з 1 січня по 31 грудня 2022 р. у межах бюджетних асигнувань, виділених для його реалізації, з урахуванням готовності суб'єктів державної авіації надавати повітряні судна та за наявності відповідної інфраструктури для базування таких повітряних суден" , – йдеться в ухваленій постанові.

Згідно з документом, "Мотор Січ" виділить під проект сертифікований модернізований вертоліт Мі-2МСБ-1 у медичній комплектації.

Крім того, уряд затвердив порядок використання в проекті аеромедевакуації не залучених до його реалізації повітряних суден державної авіації ДСНС, Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії.

Теги: #медицина #мотор_січ #евакуація
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