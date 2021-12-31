Серед українців найпопулярнішими новорічними подарунками є романтична подорож, автомобіль та гроші – опитування

Серед українців найпопулярнішими новорічними подарунками є романтична подорож, автомобіль, аксесуари до нього та гроші, про що свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом 3-11 грудня 2021 року.

За даними соцопитування, якщо в попередні "доковідні" роки українці були дуже меркантильними (на першому місці з великим відривом були гроші), то нині на перше місце вийшли романтична подорож (18% опитаних), автомобіль та аксесуари до нього (12%). Наступні три подарунки, які хотіли б отримати українці, – це гроші (10%), мобільний та інші електронні пристрої (9%), побутова техніка (7%).

Решту подарунків хочуть отримати менше ніж 5% опитаних.

Що стосується бажаних подарунків для чоловіків і жінок, то, крім грошей (які чоловікам і жінкам подобаються однаково), між ними очікувано є суттєва різниця. Автомобілі або аксесуари до них хотіли б отримати 14% чоловіків та 10% жінок, побутову техніку 8,3% жінок та 4,5% чоловіків (чоловіки також беруть активну участь у приготуванні їжі та прибиранні). У романтичну подорож хотіли б поїхати 20% жінок та 17% чоловіків. Туалетну воду, парфумерію, косметику хотіли б отримати 6% жінок та 3% чоловіків.

Крім того, за результатами дослідження, якщо розглядати зміну в побажаннях із 2014-го до 2021 року, то, крім суттєвого зростання бажання подорожувати, зростає потреба в мобільних телефонах та інших електронних пристроях (з 3% у 2014-му до 9% у 2021-му), а також у планшетах та комп'ютерах.

Відповідаючи на запитання про бажаний подарунок, респонденти також могли дописати своє бажання, якщо його не було у списку. Найчастіше траплялося те, що подарувати неможливо, – мир та здоров'я. Але були й реалістичніші побажання. Це будь-які привітання від дітей чи онуків або щоб вони приїхали в гості.

Деякі респонденти відповіли, що хотіли б отримати в подарунок книжку, балалайку, велику шоколадку, мопед двоциліндровий, набір фарб для живопису, поцілунок від дружини, "щоб усі ті, хто каламутить воду в Україні, поїхали до бісового батька за поребрик", шубу з соболя та "щоб забрали жінку на півроку".

Також зросла з 0,8% до 1,8% кількість охочих мати домашню тварину.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) серед 2000 респондентів, що проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). У Луганській та Донецькій областях опитування проводили лише на території, контрольованій українською владою.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (вік 18 років та старше) України. До вибірки не включені території, які тимчасово не контролює влада України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.