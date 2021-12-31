В Україні очікується ускладнення погодних умов, оголошено I рівень небезпеки - ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає українців про ускладнення погодних умов у п'ятницю, у зв'язку з чим на всій території країни було оголошено I (жовтий) рівень небезпеки, повідомляє прес-служба ДСНС.

"31 грудня на дорогах країни ожеледиця, вночі та вранці у східних і західних областях туман, видимість 200-500 метрів, у північних і центральних областях подекуди ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий). У Києві та Київській області 31 грудня вночі та вранці ожеледиця, місцями ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Крім того, в ДСНС попереджають про посилення сніголавинної небезпеки в гірських районах.

"31 грудня у високогір'ї східної частини Закарпатської області та в горах Львівської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівня)", - наголошують рятувальники.