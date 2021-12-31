Байден попередив Путіна про готовність рішуче відреагувати у разі нападу РФ на Україну, закликав до деескалації

Американський президент Джо Байден у телефонній розмові з російським колегою Володимиром Путіним попередив його про готовність США та їхніх союзників вжити рішучих заходів у разі нападу Росії на Україну, повідомляє Білий дім.

"Президент чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери рішуче відреагують, якщо Росія зробить подальші кроки щодо вторгнення в Україну", - йдеться у заяві прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Крім того, Байден закликав Путіна знизити напруженість ситуації поблизу України.

Це вже друга розмова американського та російського лідерів за місяць. Перша відбулась 7 грудня у режимі відеоконференції. Лідери обговорили двосторонні відносини, питання стратегічної стабільності, кібербезпеки, а також ситуацію навколо України та розширення НАТО на схід.