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06:56 31.12.2021

Байден попередив Путіна про готовність рішуче відреагувати у разі нападу РФ на Україну, закликав до деескалації

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Байден попередив Путіна про готовність рішуче відреагувати у разі нападу РФ на Україну, закликав до деескалації

Американський президент Джо Байден у телефонній розмові з російським колегою Володимиром Путіним попередив його про готовність США та їхніх союзників вжити рішучих заходів у разі нападу Росії на Україну, повідомляє Білий дім.

"Президент чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери рішуче відреагують, якщо Росія зробить подальші кроки щодо вторгнення в Україну", - йдеться у заяві прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Крім того, Байден закликав Путіна знизити напруженість ситуації поблизу України.

Це вже друга розмова американського та російського лідерів за місяць. Перша відбулась 7 грудня у режимі відеоконференції. Лідери обговорили двосторонні відносини, питання стратегічної стабільності, кібербезпеки, а також ситуацію навколо України та розширення НАТО на схід.

 

 

Теги: #сша #заходи #росія #попередження
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