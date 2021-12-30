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20:14 30.12.2021

РНБО запровадила санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до спорудження та експлуатації Кримського мосту, а також діяльності окупаційної влади Криму

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РНБО запровадила санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до спорудження та експлуатації Кримського мосту, а також діяльності окупаційної влади Криму

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні в четвер запровадила санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до спорудження та експлуатації транспортного переходу через Керченську протоку (т. зв. Кримський міст), заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання.

Пізніше прес-служба РНБО уточнила, що санкції з цього питання запроваджено стосовно шести фізичних та 24 юридичних осіб.

"Згідно з пропозицією Кабінету Міністрів України ухвалено рішення щодо розширення переліку фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Санкції запроваджено щодо шести фізичних осіб та 24 юридичних осіб, причетних до незаконного спорудження та експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку, організації пасажирського залізничного сполучення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя з територією Російської Федерації та завдання шкоди національній культурній спадщині на території м. Севастополя", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що до списку санкцій також внесено 18 фізичних осіб, причетних до ухвалення неправосудних судових рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної церкви України на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя.

"Санкції застосовано і до 52 фізичних осіб, які, обіймаючи керівні посади в структурі окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя, завдають істотної шкоди національним інтересам і безпеці українського народу", - резюмують у РНБО.

Теги: #крим #санкції #рнбо
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