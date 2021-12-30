Загрози відкритої агресії з боку РФ наразі немає, великої небезпеки на кордонах також - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє про відсутність великої небезпеки на кордонах України та загрози відкритої агресії з боку РФ.

"Ми на сьогодні не бачимо великої небезпеки в тому, що відбувається на наших кордонах... Якщо казати про велике скупчення на кордонах, про які говорять деякі ЗМІ за кордоном, - ми такого не бачимо. Так, є певне збільшення кількості військових... Ми чітко відстежуємо все, що стосується нашого кордону", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у четвер у Києві.

"На сьогодні загроз для відкритої агресії з боку РФ ми не бачимо", - резюмував він.