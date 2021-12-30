В Україні в найближчі дві доби очікується підвищення температури повітря, мокрий сніг і дощ

У найближчі дві доби внаслідок переміщення атлантичного повітря із Західної Європи на більшій частині території України очікується підвищення температури, особливо у західних областях; атмосферні фронти принесуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, повідомив Укргідрометцентр.

У західних областях 31 грудня дощ, уночі місцями з мокрим снігом; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

На решті території невеликий сніг, удень місцями з дощем, лише вночі у південній частині без істотних опадів; температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, крайньому сході країни 0-5° морозу.

На дорогах країни ожеледиця. Вночі та вранці у північних та центральних областях місцями ожеледь, у східних та західних областях місцями туман.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

У Києві у п'ятницю невеликий сніг, удень із переходом у дощ. Уночі, вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 31 грудня найвища температура вдень була 8,2° у 1925 році, найнижча вночі -30,0° у 1895 році.

У суботу, 1 січня, у східних областях невеликий сніг, удень із дощем, місцями ожеледь; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У західних областях помірний дощ, температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла (у Карпатах дощ із мокрим снігом, температура протягом доби близько 0°).

На решті території невеликий дощ, уночі подекуди з мокрим снігом; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

Вітер південно-західний із переходом на заході та півночі на північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, удень в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

На дорогах країни подекуди ожеледиця.

У Києві у суботу невеликий дощ, уночі з мокрим снігом. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.