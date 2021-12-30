Блінкен обговорив із колегами з Європи важливість координації для запобігання подальшій агресії РФ проти України

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із главами МЗС Франції, ФРН та Великої Британії ситуацію навколо України, повідомляє Держдеп.

"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив з головою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном, главою МЗС ФРН Анналеною Бербок і з главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Вони обговорили важливість подальшої координації для запобігання будь-якій подальшій агресії Росії проти України", - йдеться в заяві держдепа.

Крім того, як зазначається, "вони озвучили консенсус, досягнутий союзниками та партнерами, щодо того, що РФ зіткнеться з масивними наслідками та заплатить чималу ціну за подібні дії (у разі нападу на Україну – ІФ)".

Також глави зовнішньополітичних відомств обговорили інші міжнародні теми: іранську ядерну проблему, ситуацію в Лівії, напруженість у відносинах між КНР і Литвою.