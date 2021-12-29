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18:53 29.12.2021

Зеленський і Блінкен обговорили врегулювання на Донбасі та подальші переговори з РФ - Держдеп

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Зеленський і Блінкен обговорили врегулювання на Донбасі та подальші переговори з РФ - Держдеп

Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 29 грудня, провели переговори щодо питань урегулювання на Донбасі та контактів із Росією, повідомляє прес-служба Держдепу США.

"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України перед лицем нарощування військової могутності Росії на кордонах України. Вони обговорили зусилля щодо мирного урегулювання з Росією", - повідомив речник Нед Прайс.

Теги: #зеленський #блінкен #розмова
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