Події

13:36 29.12.2021

В Україні очікується прохолодна погода, подекуди ожеледиця

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В Україні очікується прохолодна погода, подекуди ожеледиця

Найближчої доби в Україні очікується прохолодна без істотних опадів погода; більшість території України залишиться в холодній повітряній масі, лише в західних областях удень температура підвищиться до відлиги.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в Україну 31 грудня та 1 січня переміститься тепле та вологе атлантичне повітря із Західної Європи, яке поступово охопить всю територію країни, причому опади будуть у вигляді мокрого снігу та дощу.

У четвер, 30 грудня, в Україні без істотних опадів. На дорогах ожеледиця, у Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях місцями утримається ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10°, у центральних та південних областях місцями 13-15°, на крайньому заході 0-5° морозу; вдень в Україні 1-6° морозу, у західних областях 0-5° тепла.

У Києві у четвер без істотних опадів; на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 30 грудня найвища температура вдень (+7,5°) була у 2020 році, найнижча вночі (-26,3°) у 1895 році.

У п'ятницю-суботу, 31 грудня і 1 січня, у східних областях удень невеликий сніг; температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу. У західних областях невеликий дощ, уночі з мокрим снігом, подекуди ожеледь; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

На решті території вночі без опадів (лише у північних областях невеликий сніг), удень невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с.

У Києві в п'ятницю-суботу невеликий сніг, удень із дощем, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #погода #прогноз
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