Події

12:19 29.12.2021

В Україні виявлено 5 нових випадків захворювання штамом "омікрон"

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В Україні виявлено 5 нових випадків захворювання штамом "омікрон"

В Україні виявлено п'ять нових випадків захворювання коронавірусом SARS-CoV-2 штаму "омікрон", загалом зафіксовано шість випадків цього штаму, написав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін на своїй сторінці у Facebook у середу.

"Перший випадок підтвердили ще 18 грудня у Головній референс-лабораторії ЦГЗ. П’ять нових – в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського. Загалом новий штам виявили у двох жителів Києва та двох жителів Київської області. Також по одному випадку підтвердили у зразках із Дніпра та Львова", - написав Кузін.

Він зазначив, що три людини з підтвердженими випадками повернулися з-за кордону - вони подорожували в Німеччині, Польщі й Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нині триває епідеміологічне розслідування нових випадків і обстеження контактних осіб.

Теги: #омікрон #україна
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