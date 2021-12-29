В Україні виявлено 5 нових випадків захворювання штамом "омікрон"

В Україні виявлено п'ять нових випадків захворювання коронавірусом SARS-CoV-2 штаму "омікрон", загалом зафіксовано шість випадків цього штаму, написав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін на своїй сторінці у Facebook у середу.

"Перший випадок підтвердили ще 18 грудня у Головній референс-лабораторії ЦГЗ. П’ять нових – в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського. Загалом новий штам виявили у двох жителів Києва та двох жителів Київської області. Також по одному випадку підтвердили у зразках із Дніпра та Львова", - написав Кузін.

Він зазначив, що три людини з підтвердженими випадками повернулися з-за кордону - вони подорожували в Німеччині, Польщі й Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нині триває епідеміологічне розслідування нових випадків і обстеження контактних осіб.