Події

10:44 29.12.2021

Кишинів закликає Тирасполь до діалогу з питання про автомобільні номери

2 хв читати
Кишинів закликає Тирасполь до діалогу з питання про автомобільні номери

Бюро з реінтеграції при уряді Молдови закликає Тирасполь повернутися в русло конструктивного діалогу про видачу "нейтральних" номерних знаків придністровським автомобілям.

Напередодні адміністрація Придністров'я повідомила, що з середи призупиняє участь у механізмі видачі "нейтральних номерів" придністровським автомобілям. Зовнішньополітичне відомство регіону пояснило своє рішення "необґрунтованими діями" митних органів Молдови, які "затримали 22 грудня вантаж, що складається з номерних знаків нейтрального та придністровського зразка".

У коментарі бюро наголошується, що в населеному пункті Каушани "затримали дві партії з нейтральними номерними знаками, а також із номерами з придністровською символікою, які були імпортовані до Молдови компанією з Придністровського регіону". Там також зазначили, що представникам компанії було роз'яснено, що немає перешкод для ввезення нейтральних номерних знаків.

"Водночас зазначаємо, що проблема була створена рішенням Тирасполя зумовити отримання нейтральних номерних знаків лише разом із номерами, що містять незатверджену символіку (невизнаної Придністровської Молдавської Республіки - ІФ). Наголошуємо, що імпорт цієї категорії автомобільних номерних знаків не вписується в положення національного законодавства та міжнародних зобов'язань Республіки Молдова", - зазначено в коментарі Бюро з реінтеграції.

У зв'язку з цим влада Молдови закликала Тирасполь "повернутися в русло конструктивного діалогу" і відмовитися від заходів, які "порушать права жителів регіону".

Підписаний у 2018 році протокол між Кишиневом та Тирасполем окреслював порядок участі придністровських автомобілів у міжнародному русі. З 1 вересня 2018 р. у Тирасполі та Рибниці було відкрито ПРТС для видачі "нейтральних" реєстраційних номерів. У такий спосіб автомобілі, зареєстровані в Придністров'ї, отримали можливість виїжджати за кордон за наявності "нейтральних" номерних знаків та наклейки на склі з літерами MD. Відповідно до підписаного протоколу, з 1 вересня 2021 року Україна заборонила в'їзд на свою територію придністровських автомобілів без нейтральних номерів.

Угода стосується виключно приватного транспорту, а не автомобілів, які здійснюють перевезення на комерційній основі. Тирасполь незадоволений цим і вимагає подальших послаблень, зокрема видачі номерів вантажівкам та автобусам, а також визнання придністровських посвідчень водія.

Теги: #молдова #придністровя #автомобілі
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:26 27.12.2021
Люксові німецькі автомобілі подорожчали до рекордів, компенсувавши зниження продажів

Люксові німецькі автомобілі подорожчали до рекордів, компенсувавши зниження продажів

11:34 25.12.2021
Громадянин Молдови віз до РФ понад 20 підроблених документів України, Великої Британії та країн ЄС

Громадянин Молдови віз до РФ понад 20 підроблених документів України, Великої Британії та країн ЄС

07:41 25.12.2021
Молдова дуже стурбована напруженістю між Росією та Україною

Молдова дуже стурбована напруженістю між Росією та Україною

19:56 24.12.2021
Президент Молдови заявляє, що до її планів не входить зустріч із лідером Придністров'я

Президент Молдови заявляє, що до її планів не входить зустріч із лідером Придністров'я

15:05 23.12.2021
Листопад 2021 року став найгіршим для британського автопрому з 1984 року

Листопад 2021 року став найгіршим для британського автопрому з 1984 року

18:09 22.12.2021
У Молдові посилять COVID-обмеження напередодні свят: для входу в аеропорт буде потрібен сертифікат

У Молдові посилять COVID-обмеження напередодні свят: для входу в аеропорт буде потрібен сертифікат

07:54 16.12.2021
Держави "Асоційованого тріо" зробили спільну заяву про дії на шляху до членства в ЄС

Держави "Асоційованого тріо" зробили спільну заяву про дії на шляху до членства в ЄС

20:10 08.12.2021
У Молдові готують велику амністію

У Молдові готують велику амністію

16:26 30.11.2021
Молдова та Україна попросять Євросоюз здійснити експертизу впливу будівництва гідроелектростанції на річці Дністер

Молдова та Україна попросять Євросоюз здійснити експертизу впливу будівництва гідроелектростанції на річці Дністер

07:40 30.11.2021
Прем'єри України, Молдови та Грузії зустрінуться у Брюсселі з керівництвом ЄС

Прем'єри України, Молдови та Грузії зустрінуться у Брюсселі з керівництвом ЄС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Донецькій області знайшли застреленим солдата-контрактника

В Україні виявлено 5 нових випадків захворювання штамом "омікрон"

Прокуратура розслідує вибух у лікарні в Косові, одна з версій – заупокійна свічка в реанімації

Унаслідок пожежі в лікарні на Прикарпатті загинули чотири людини, трьох госпіталізовано

В Україні очікується погіршення погодних умов, у Приазов'ї оголошено червоний рівень небезпеки

ОСТАННЄ

Московський суд ліквідував правозахисний центр "Меморіал"

У Донецькій області знайшли застреленим солдата-контрактника

В Україні виявлено 5 нових випадків захворювання штамом "омікрон"

В Аргентині вперше за пандемію виявили майже 34 тис. випадків COVID-19 за добу

Прокуратура розслідує вибух у лікарні в Косові, одна з версій – заупокійна свічка в реанімації

Маск продав чергову частину акцій Tesla, обсяг реалізованих паперів оцінюється в $1 млрд

Дефіцит учительських кадрів гальмує переведення російських шкіл на естонську мову викладання - президент

Польща зафіксувала антирекорд за летальними випадками від COVID-19

На Харківщині із заметів витягнули мікроавтобус, "швидку" та вантажівки

В Африці за тиждень смертність від COVID-19 зросла на 72% - ВООЗ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА