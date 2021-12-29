Кишинів закликає Тирасполь до діалогу з питання про автомобільні номери

Бюро з реінтеграції при уряді Молдови закликає Тирасполь повернутися в русло конструктивного діалогу про видачу "нейтральних" номерних знаків придністровським автомобілям.

Напередодні адміністрація Придністров'я повідомила, що з середи призупиняє участь у механізмі видачі "нейтральних номерів" придністровським автомобілям. Зовнішньополітичне відомство регіону пояснило своє рішення "необґрунтованими діями" митних органів Молдови, які "затримали 22 грудня вантаж, що складається з номерних знаків нейтрального та придністровського зразка".

У коментарі бюро наголошується, що в населеному пункті Каушани "затримали дві партії з нейтральними номерними знаками, а також із номерами з придністровською символікою, які були імпортовані до Молдови компанією з Придністровського регіону". Там також зазначили, що представникам компанії було роз'яснено, що немає перешкод для ввезення нейтральних номерних знаків.

"Водночас зазначаємо, що проблема була створена рішенням Тирасполя зумовити отримання нейтральних номерних знаків лише разом із номерами, що містять незатверджену символіку (невизнаної Придністровської Молдавської Республіки - ІФ). Наголошуємо, що імпорт цієї категорії автомобільних номерних знаків не вписується в положення національного законодавства та міжнародних зобов'язань Республіки Молдова", - зазначено в коментарі Бюро з реінтеграції.

У зв'язку з цим влада Молдови закликала Тирасполь "повернутися в русло конструктивного діалогу" і відмовитися від заходів, які "порушать права жителів регіону".

Підписаний у 2018 році протокол між Кишиневом та Тирасполем окреслював порядок участі придністровських автомобілів у міжнародному русі. З 1 вересня 2018 р. у Тирасполі та Рибниці було відкрито ПРТС для видачі "нейтральних" реєстраційних номерів. У такий спосіб автомобілі, зареєстровані в Придністров'ї, отримали можливість виїжджати за кордон за наявності "нейтральних" номерних знаків та наклейки на склі з літерами MD. Відповідно до підписаного протоколу, з 1 вересня 2021 року Україна заборонила в'їзд на свою територію придністровських автомобілів без нейтральних номерів.

Угода стосується виключно приватного транспорту, а не автомобілів, які здійснюють перевезення на комерційній основі. Тирасполь незадоволений цим і вимагає подальших послаблень, зокрема видачі номерів вантажівкам та автобусам, а також визнання придністровських посвідчень водія.