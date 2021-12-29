Польща зафіксувала антирекорд за летальними випадками від COVID-19

У Польщі за добу зареєстрували 794 летальні випадки внаслідок зараження коронавірусом, повідомляють у середу європейські ЗМІ.

Це найвищий добовий показник смертності за добу в країні за час нинішньої, четвертої хвилі пандемії COVID-19, зазначається в повідомленнях.

За минулу добу в Польщі виявили понад 15,5 тис. нових випадків коронавірусу.

Радник польського уряду з епідеміологічних питань Анджей Горбан напередодні заявив, що на Польщу незабаром обрушиться коронавірусне "цунамі", кількість госпіталізованих сягне 1 млн осіб.

Згідно з даними порталу Our World in Data, у Польщі повністю вакциновано 55% населення.