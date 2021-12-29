Події

08:56 29.12.2021

Унаслідок пожежі в лікарні на Івано-Франківщині загинули двоє людей, четверо постраждали

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Унаслідок пожежі в лікарні на Івано-Франківщині загинули двоє людей, четверо постраждали

Унаслідок пожежі в реанімаційному відділенні лікарні в Косові (Івано-Франківська обл.) постраждали чотири медичні працівники, двоє пацієнтів загинули, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"28 грудня о 21:22 у м. Косів у палаті реанімаційного відділення на першому поверсі чотириповерхової будівлі районної лікарні виникла пожежа. О 22:00 підрозділи ДСНС ліквідували пожежу", - зазначено в повідомленні.

Як зазначається, в палаті виявили тіла двох загиблих (лежачі хворі), також постраждали четверо медичних працівників, двоє з які перебувають у важкому стані та двоє - у стані середньої тяжкості. Потерпілих госпіталізували з опіками до лікарні.

Крім того, співробітники ДСНС урятували трьох хворих із сусідньої палати. До прибуття підрозділів персонал лікарні евакуював 12 хворих. Вогонь пошкодив палату, медичне обладнання і ліжка на площі 55 кв. м.

До гасіння залучалися 21 людина та шість одиниць техніки, з них від ДСНС 11 осіб і дві одиниці техніки.

Як повідомлялося, 29 грудня у Косівській центральній районній лікарні в Івано-Франківській області стався вибух, унаслідок якого загинули дві людини.

Теги: #івано_франківська #пожежа #лікарня
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