Унаслідок пожежі в лікарні на Івано-Франківщині загинули двоє людей, четверо постраждали

Унаслідок пожежі в реанімаційному відділенні лікарні в Косові (Івано-Франківська обл.) постраждали чотири медичні працівники, двоє пацієнтів загинули, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"28 грудня о 21:22 у м. Косів у палаті реанімаційного відділення на першому поверсі чотириповерхової будівлі районної лікарні виникла пожежа. О 22:00 підрозділи ДСНС ліквідували пожежу", - зазначено в повідомленні.

Як зазначається, в палаті виявили тіла двох загиблих (лежачі хворі), також постраждали четверо медичних працівників, двоє з які перебувають у важкому стані та двоє - у стані середньої тяжкості. Потерпілих госпіталізували з опіками до лікарні.

Крім того, співробітники ДСНС урятували трьох хворих із сусідньої палати. До прибуття підрозділів персонал лікарні евакуював 12 хворих. Вогонь пошкодив палату, медичне обладнання і ліжка на площі 55 кв. м.

До гасіння залучалися 21 людина та шість одиниць техніки, з них від ДСНС 11 осіб і дві одиниці техніки.

Як повідомлялося, 29 грудня у Косівській центральній районній лікарні в Івано-Франківській області стався вибух, унаслідок якого загинули дві людини.