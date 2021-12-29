Киян закликали до дотримання протиепідемічних правил та обмежень, встановлених для "жовтої" зони

Київська влада закликала киян і гостей столиці до дотримання протиепідемічних правил та обмежень, встановлених для "жовтої" зони епідеміологічної небезпеки.

"Сьогодні в місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу омікрон. Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність (заразливість – ІФ), ніж штам дельта. За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі. Будь ласка, бережіть себе ! Не забувайте про елементарні правила безпеки, які ви всі знаєте: дотримуйтесь маскового режиму, дотримуйтесь дистанції, користуйтеся антисептиками! А якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома", – написав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що у столиці розпочалися шкільні канікули, які триватимуть до 9 січня, тому необхідно подбати про те, щоб діти здоровими повернулися до навчального процесу.

Перший заступник глави також нагадав, що перелік обмежень, чинних у "жовтій" зоні, встановлено постановою Кабінету міністрів України № 1236 від 9 грудня 2020 року (зі змінами).

Також додатково у Києві заборонено:

- користуватися послугами громадського транспорту (автомобільного, електричного, зокрема, метрополітену) пасажирам, окрім осіб, які не досягли 18 років, без наявності негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту для визначення антигену терміном дії 72 години; або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини COVID-19, яка може бути застосована протягом 30 днів від дати введення дози; або жовтого або зеленого сертифіката COVID; або документа про лікування особи від зазначеної хвороби.

- відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест визначення антигену терміном дії 72 години; або "зелений" COVID-сертифікат; або документ про одужання.