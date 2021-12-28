Події

22:09 28.12.2021

Затримується поїзд Ворохта-Київ через пожежу на складі хлібокомбінату у Тернопільській області

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Затримується поїзд Ворохта-Київ через пожежу на складі хлібокомбінату у Тернопільській області

Затримується рейс №58 Ворохта-Київ через пожежу на складі хлібокомбінату у Тернопільській області, рятувальники локалізували пожежу на площі 1 тис. 300 кв.м.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", через пожежу на Хлібоприймальному комбінаті у Чорткові, що знаходиться впритул до залізничних колій, буде затримано поїзд №58 Ворохта – Київ.

"Поїзд прибув до ст. Чортків о 20:56 і затримається до локалізації пожежі. Час затримки поїзда №58 буде надано додатково", - уточнили в "УЗ".

У прес-службі відомства зазначили, що склад хлібоприймального комбінату в Чорткові, де спалахнула пожежа, перебуває впритул до залізничних колій.

Як зазначається, внаслідок пожежі на колію впали конструктивні елементи транспортерної лінії (подача зерна та круп) хлібоприймального підприємства. Наразі на місці працює Тернопільський пожежний поїзд.

У свою чергу, в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що в окремо розташованій попередньо порожній складській будівлі виникла пожежа даху на площі близько 1 тис. 300 кв. м.

Зазначається, що о 20:50 пожежу локалізовано на площі 1 тис. 300 кв.

Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі та не допустили поширення вогню на склад паливно-мастильних матеріалів залізничного депо.

Також до місця пожежі направлено пожежний поїзд із м.Тернопіль.

Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 35 осіб та 8 одиниць техніки ДСНС.

 

 

 

 

Теги: #затримка #тернопільська_область
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