Події

21:50 28.12.2021

Німеччина передасть Україні військовий польовий шпиталь

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Німеччина передасть Україні військовий польовий шпиталь

Німеччина передасть Збройним силам України у 2022 році військовий польовий шпиталь, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"З 2014 року Німеччина перевела понад 13 млн євро на предмети медичного призначення та обладнання. Завдяки нашим партнерам у січні 2022 року Україна отримає мобільний польовий шпиталь Role-2! Ми цінуємо це", - написав Резніков у мікроблозі Тwitter.

Він зазначив, що з 2014 року понад 160 українських військових пройшли лікування у Німеччині.

 

 

 

Теги: #німеччина #військовий_шпиталь
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