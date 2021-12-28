Німеччина передасть Україні військовий польовий шпиталь

Німеччина передасть Збройним силам України у 2022 році військовий польовий шпиталь, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"З 2014 року Німеччина перевела понад 13 млн євро на предмети медичного призначення та обладнання. Завдяки нашим партнерам у січні 2022 року Україна отримає мобільний польовий шпиталь Role-2! Ми цінуємо це", - написав Резніков у мікроблозі Тwitter.

Він зазначив, що з 2014 року понад 160 українських військових пройшли лікування у Німеччині.