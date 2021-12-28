Данія стала світовим лідером за рівнем захворюваності на COVID-19

У Данії спостерігається найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у світі - в середньому 1 тис. 612 заражень на 100 тис. людей, повідомляє у вівторок видання The Guardian.

Так, у понеділок міністерство охорони здоров'я Данії вперше зареєструвало за добу понад 15 тис. випадків COVID-19 у країні з населенням приблизно 5,85 млн осіб: кількість заражень склала 16 тис. 164.

Минулого тижня варіант коронавірусу "омікрон" став переважним у Данії, нагадує The Guardian.

За даними статистичного сайту Worldometers, нині у Данії з початку пандемії коронавірусом COVID-19 заразилися понад 727 тис. людей, більш ніж 3,2 тис. хворих померли.