Події

20:31 28.12.2021

Данія стала світовим лідером за рівнем захворюваності на COVID-19

1 хв читати
Данія стала світовим лідером за рівнем захворюваності на COVID-19

У Данії спостерігається найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у світі - в середньому 1 тис. 612 заражень на 100 тис. людей, повідомляє у вівторок видання The Guardian.

Так, у понеділок міністерство охорони здоров'я Данії вперше зареєструвало за добу понад 15 тис. випадків COVID-19 у країні з населенням приблизно 5,85 млн осіб: кількість заражень склала 16 тис. 164.

Минулого тижня варіант коронавірусу "омікрон" став переважним у Данії, нагадує The Guardian.

За даними статистичного сайту Worldometers, нині у Данії з початку пандемії коронавірусом COVID-19 заразилися понад 727 тис. людей, більш ніж 3,2 тис. хворих померли.

 

 

Теги: #статистика #коронавірус #данія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:16 28.12.2021
У Великій Британії зафіксовано черговий добовий рекорд захворюваності на COVID-19 - понад 129 тис. випадків

У Великій Британії зафіксовано черговий добовий рекорд захворюваності на COVID-19 - понад 129 тис. випадків

15:48 28.12.2021
Волинська та Запорізька області найближчим часом можуть вийти із "червоної" зони епіднебезпеки – нарада у Зеленського

Волинська та Запорізька області найближчим часом можуть вийти із "червоної" зони епіднебезпеки – нарада у Зеленського

15:05 28.12.2021
Влада в Делі закриває школи, кінотеатри та спортивні комплекси через ситуацію з COVID-19

Влада в Делі закриває школи, кінотеатри та спортивні комплекси через ситуацію з COVID-19

14:10 28.12.2021
Прем'єр-міністр Ізраїлю очікує на потужну хвилю пандемії, не виключає локдауну

Прем'єр-міністр Ізраїлю очікує на потужну хвилю пандемії, не виключає локдауну

08:42 28.12.2021
Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 281,4 млн

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 281,4 млн

08:20 28.12.2021
В Україні за добу виявили 2 248 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 4 789 осіб, 134 померло

В Україні за добу виявили 2 248 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 4 789 осіб, 134 померло

08:12 28.12.2021
"Омікрон" призвів до швидкого зростання випадків зараження коронавірусом у Туреччині

"Омікрон" призвів до швидкого зростання випадків зараження коронавірусом у Туреччині

08:00 28.12.2021
В Англії напередодні Нового року не збираються вдаватися до нових обмежень у боротьбі з COVID-19

В Англії напередодні Нового року не збираються вдаватися до нових обмежень у боротьбі з COVID-19

07:18 28.12.2021
Рада міністрів Франції перетворила "санітарну перепустку" на "вакцинну перепустку"

Рада міністрів Франції перетворила "санітарну перепустку" на "вакцинну перепустку"

19:36 27.12.2021
МОЗ Данії зафіксувало за добу рекордні 16 тис. випадків захворювань на COVID-19

МОЗ Данії зафіксувало за добу рекордні 16 тис. випадків захворювань на COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запровадив санкції проти двох нових українських телеканалів

ДБР порушило два кримінальні провадження проти колишнього заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі

Шмигаль доручив міністерствам розробити дорожню карту з розвитку системи реабілітації в Україні

Російські найманці порушили режим припинення вогню біля Катеринівки - штаб ООС

Засідання РНБО України перенесли на 30 грудня

ОСТАННЄ

Зеленський запровадив санкції проти двох нових українських телеканалів

Затримується поїзд Ворохта-Київ через пожежу на складі хлібокомбінату у Тернопільській області

Німеччина передасть Україні військовий польовий шпиталь

Порошенко назвав оголошення йому підозри у держзраді в день ФСБ подарунком для Путіна

Байден скасовує заборону на в'їзд з низки африканських країн, такі обмеження більше неефективні

Зеленський підписав указ про передання готелю "Україна" Міністерству інфраструктури

У МЗС України закликають Грузію з повагою ставитися до громадянина України Саакашвілі та не допускати дій, які можуть бути небезпечними для його життя та здоров'я

Генсек НАТО обговорив із главою британського МЗС збільшення військового угруповання РФ поблизу України

Нова судова реформа 2021 р. не змінила судову систему

Держказначейство встигло виділити гроші на кисневі станції для українських лікарень, їх доправлять до медзакладів на початку 2022 року

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА