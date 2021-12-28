Події

20:08 28.12.2021

Генсек НАТО обговорив із главою британського МЗС збільшення військового угруповання РФ поблизу України

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Генсек НАТО обговорив із главою британського МЗС збільшення військового угруповання РФ поблизу України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок під час телефонної розмови з главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс обговорив нарощування Росією військових сил біля України, а також заявив про відкритість альянсу до діалогу з Москвою.

"Поговорив із міністром закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс про нічим не провоковане і незрозуміле нарощування Росією (військової присутності - ІФ) в Україні та навколо неї", - написав Столтенберг у Twitter.

Він укотре зазначив, що Північноатлантичний альянс відкритий до діалогу з Росією.

"Дії НАТО мають оборонний характер і пропорційні, і ми, як і раніше, відкриті до діалогу", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг також нагадав, що закликав у січні провести зустріч у рамках Ради НАТО-Росія.

Раніше повідомлялося, що Столтенберг пропонував скликати нараду Ради Росія-НАТО 12 січня. Це засідання може стати першим за два з половиною роки.

Також раніше стало відомо, що 12-13 січня у Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів держав - членів альянсу. За повідомленнями ЗМІ, на засіданні учасники мають намір обговорити питання щодо ситуації навколо України у зв'язку з повідомленнями про концентрацію російських військ на українському кордоні.

Крім того, представник Ради національної безпеки США повідомив журналістам на умовах анонімності, що, як очікується, 10 січня відбудуться переговори американських і російських представників стосовно контролю над озброєннями та щодо української проблеми.

Теги: #обговорення #британія #росія #нато
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