Російські найманці порушили режим припинення вогню біля Катеринівки - штаб ООС

Російські найманці від початку вівторка один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. В Луганській області, неподалік Катеринівки, противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї", - зазначено в повідомленні у Facebook.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл.