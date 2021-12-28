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13:01 28.12.2021

Держприкордонслужба України зареєструвала спільні зі США проекти міжнародної допомоги обсягом майже $25 млн

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Держприкордонслужба України зареєструвала спільні зі США проекти міжнародної допомоги обсягом майже $25 млн

Державна прикордонна служба України зареєструвала відповідно до ухвалених рішенням Кабінету Міністрів України вимог Проект міжнародної технічної допомоги обсягом $20 млн, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"Держкордонслужба України спільно з відділом з правоохоронних питань посольства США в Україні провели дуже важливу роботу для посилення спроможностей прикордонного відомства. Ми щиро вдячні нашим партнерам за допомогу в підвищенні потенціалу служби. Результатом нашої співпраці став новий Проект міжнародної технічної допомоги. Зважаючи на старі та нові виклики, він направлений на безпеку північного та східного кордонів України", - зазначив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Зазначається, що проект розпочнеться у січні та буде реалізований протягом року. Обсяг домовленого фінансування – $20 млн. Він сприятиме забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів.

"Сучасні засоби відеофіксації та безпілотні комплекси, індивідуальний захист прикордонників, а також забезпечення їх розташування в польових умовах, посилення транспортом та засобами зв’язку – це ті потреби, які ми узгодили з нашими стратегічними партнерами. Для якнайшвидшої реалізації проекту ми докладемо всіх зусиль і спільно оцінюватимемо ефективність", - наголосив Дейнеко.

Реципієнтами проекту виступають усі прикордонні загони, які виконують завдання на кордоні з Росією та Білоруссю.

"Це не єдиний новий приклад підтримки Держприкордонслужби Сполученими Штатами Америки. В рамках співробітництва з Державним департаментом США за Програмою питань експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) днями також зареєстровано ще один проект. За ним партнери допоможуть нам в розвитку інфраструктури кордону. Зокрема, це буде допомога в нарощенні можливостей відомства елементами, що використовуються в облаштуванні кордону та розбудові систем дистанційного спостереження. Обсяг фінансування погоджено у розмірі $4,5 млн", - зазначив Дейнеко.

Теги: #сша #держприкордонслужба #фіндопомога
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