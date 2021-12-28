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08:42 28.12.2021

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 281,4 млн

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Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 281,4 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок вівторка зросла до 281 млн 409 тис. 956, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 406 тис. 525 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 52 млн 793 тис. 379 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків становила 818 тис. 371.

Друге місце за кількістю заражених, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 34 млн 799 тис. 691, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні зросла до 480 тис. 290 осіб.

На третьому місці знаходиться Бразилія, де коронавірусом заразилися 22 млн. 250 тис. 218 осіб, з них померли 618 тис. 797 осіб.

Портал Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, повідомив, що коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок вівторка 695,7. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 515 осіб, Індії – 343, Бразилії – 2 тис. 880.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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