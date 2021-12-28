В Англії напередодні Нового року не збираються вдаватися до нових обмежень у боротьбі з COVID-19

Глава МОЗ Великої Британії Саджид Джавід у понеділок пообіцяв, що в Англії перед Новим роком не вводитимуть нових обмежень у зв'язку з коронавірусом COVID-19, передає телеканал Sky News.

"Звичайно, ми стежимо за статистикою щодня, вона не змінилася за період Різдва, але додаткових заходів до Нового року не буде", - наводить телеканал слова Джавіда.

"Зрозуміло, людям слід як і раніше виявляти обережність у міру того, як ми наближаємося до новорічних свят", - наголосив він.

При цьому глава МОЗ не виключив можливості запровадження обмежень у січні. Він зазначив, що уряд оцінюватиме необхідність нових заходів за показниками зараження коронавірусом після Нового року.

Джавід також закликав за можливості відзначати Новий рік на вулицях, а у разі святкування у приміщенні забезпечувати там циркуляцію повітря.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що, як і раніше, багато невизначеності навколо штаму "омікрон", який, як передбачається, може становити близько 90% усіх випадків коронавірусу в Англії. Однак, за словами Джавіда, останніми днями з'явилася обнадійлива інформація про те, що цей варіант COVID-19 протікає у захворілих м'якше.

Телеканал нагадує, що це Різдво було відзначено у Британії рекордною кількістю нових випадків коронавірусу: його зафіксували за добу більш ніж у 122 тис. осіб. У зв'язку з цим на самоізоляцію в Британії відправили понад 600 тис. людей - тих, хто захворів і хто з ними контактував. За минулу добу у Великій Британії - 98 515 випадків коронавірусу.

За даними Sky News, кількість госпіталізованих з коронавірусом пацієнтів в Англії досягла рекордного з березня показника. Так, станом на понеділок у лікарнях Англії перебувають понад 8,4 тис. хворих на COVID-19. Це на 27% вище за показники тижнем раніше.

Всього за час пандемії COVID-19 у Великій Британії виявили понад 12 млн заражень коронавірусом, 148 тис. інфікованих померли.