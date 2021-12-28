28 грудня: Яке сьогодні свято

28 грудня – Міжнародний день кіно. В Іспанії святкують День сміху, в Азербайджані – День адвоката, в Таїланді – День пам'яті короля Таксіна, а в Ефіопії – Кулубі Габріель – День святого Гаврила. У США День завантаження, День короткометражного кіно, День гри в карти та День шоколадних цукерок. Православна церква вшановує пам'ять Святих мучеників Філімона, Аполлонія, Аріана та Феотіха. У католицькій церкві – День святих Невинних Немовлят Вифлеємських.

Міжнародний день кіно

Міжнародний день кіно – свято кінематографістів, працівників цього дивовижного мистецтва та його любителів у всьому світі.

28 грудня 1895 року у Парижі у "Гранд-кафе" на бульварі Капуцинок пройшов перший сеанс синематографа братів Люм'єр. Саме ця дата і стала днем відзначення Міжнародного дня кіно.

Трохи раніше, того ж 1895 року, французи Огюст і Луї Люм'єр отримали патент на винайдений ними апарат "Синематограф". 22 березня 1895 року брати влаштовують у Парижі перший в історії кіносеанс. Вони показують — поки що лише вузькому колу друзів — коротеньку стрічку "Вихід робітників із заводу Люм'єр".

Але днем народження кіно вважають саме 28 грудня 1895 року, коли в паризькому кафе на бульварі Капуцинок Люм'єри представили вже широкому загалу перший у світі короткометражний фільм "Прибуття поїзда на вокзал Ла Сіота". Це був перший фільм історії кінематографа, показаний публіці за гроші.

День сміху в Іспанії

В Іспанії сьогодні День дурня, іспанське "перше квітня".

У цей день можна безбоязно обманювати близьких і знайомих та жартувати над ким завгодно. Класичним жартом вважається вирізана з паперу фігурка чоловічка "моніготе", прикріплена скотчем або навіть жуйкою на спину знайомого.

Інші традиційні розіграші менш безневинні: охочі розважитися гарячі іспанські хлопці практикують заміну цукру в цукорниці на сіль за сімейним сніданком, переведення стрілок годинника або відключення будильника, щоб вся родина спізнилася на роботу, повідомлення приятелю, що від нього йде дружина.

Цього дня іспанці також люблять позичати у знайомих, оскільки вважається, що гроші, взяті з нагоди Дня сміху, можна не віддавати. Як і в дні сміху в усьому світі, преса публікує кумедні нотатки, щоб розіграти читачів.

День короля Таксина

Щороку, 28 грудня, жителі Таїланду відзначають річницю коронації короля Таксина. Цей день не має статусу державного свята, проте відзначається як важлива пам'ятна дата в історії країни.

Король Сіаму Таксин правив з 1768 до 1782 року. Він прославився завдяки тому, що звільнив Сіам від бірманського правління, об'єднав країну і переніс столицю держави із зруйнованої бірманцями Аюттхаї у Тхонбурі.

Ім'я Таксин у перекладі означає "Скарб Така" (Так - провінція Сіаму, якою він правив, перш ніж стати королем).

День святих Невинних Немовлят Віфлеємських

Християни шанують святих немовлят як мучеників, вважаючи, що кожен, хто був убитий з ненависті до Христа, повинен розглядатися як мученик, навіть якщо він не підозрював про сенс того, що відбувається.

Відповідно до Євангелія від Матвія, цар Ірод наказав убити всіх невинних немовлят, дізнавшись від волхвів про народження Христа.

Ірод хотів усунути Ісуса як потенційного претендента на свій трон, однак немовляті Ісусу вдалося уникнути смерті, оскільки святий Йосип пішов із сім'єю до Єгипту.

День пам'яті святих невинно убієнних немовлят, починаючи з 5 століття, стала святкувати Константинопольська Церква, а потім й інші Християнські Церкви. Мощам святих невинно убієнних немовлят поклонялися у трьох головних центрах східного християнства – Константинополі, Антиохії та Олександрії. Нетлінні останки одного з немовлят були даровані римським єпископам, а пізніше Папа Римський Стефан II передав їх французькому королю Піпіну Короткому. У 770 році Карл Великий помістив їх у монастирі в Брантомі (Франція), і з того часу сюди відбуваються масові паломництва вірян, особливо перед святом.

День пам'яті Трифона Печенгського

Православна церква 28 грудня вшановує пам'ять святого Трифона Печенгського, який жив у XVI столітті.

Він народився сім'ї священика на Новгородській землі. Переказ свідчить, що одного разу Трифон почув голос, який наказав йому йти на Північ. Так Трифон потрапив на Кольський півострів, де мешкав біля річки Печенга, проповідуючи Євангеліє саамам. Там він побудував храм і заснував монастир на честь Святої Трійці.

Серед православних людей Трифон Печенгський вважався покровителем моряків і рибалок. Йому молилися під час смертельної небезпеки. Вважалося, що Трифон може врятувати від недуг та хвороб.

Іменини: Олександр, Василь, Іларіон, Павло, Степан, Сусанна, а також Трифон.